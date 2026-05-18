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Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Plus de 130 associations défileront à Lyon pour défendre leurs financements

  • par LR

    • Jeudi 21 mai, le monde associatif du Rhône appelle à une marche entre Bellecour et l’Hôtel de la Métropole pour interpeller les nouveaux élus sur ses moyens et son indépendance.

    Plus de 130 structures associatives du Rhône ont annoncé une mobilisation commune jeudi 21 mai dans les rues de Lyon afin d’alerter les élus municipaux et métropolitains sur la situation du secteur.

    Le cortège doit s’élancer à 18 heures depuis la place Bellecour pour rejoindre l’Hôtel de la Métropole. Un temps d’échange avec des élus est prévu avant le départ. Les organisateurs souhaitent ouvrir rapidement un dialogue avec les nouvelles équipes, alors que la Métropole ne dispose toujours pas d’un vice-président dédié à la vie associative.

    Les associations alertent sur une crise profonde : elles demandent le maintien des financements publics et davantage de visibilité, notamment via des subventions de fonctionnement et des conventions pluriannuelles. Elles réclament aussi d’être associées aux décisions en amont et rappellent qu’elles doivent être considérées comme des partenaires, et non comme de simples prestataires.

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