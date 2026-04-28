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Les forces de l’ordre constent les dégâts dans le quartier de Sully à Décines-Charpieu @RB

"C’est le Far West" : À Décines-Charpieu, les forces de l’ordre s'organisent pour contrer l'escalade de violence

  • par Romain Balme

    • Après plusieurs nuits marquées par des tirs, une passante blessée par une balle perdue et des bâtiments dégradés, le quartier Sully à Décines-Charpieu vit sous haute surveillance.

    "Il faut que l’on arrive à comprendre ce qu’il se passe". Tel est le ressenti des forces de l’ordre envoyées à Décines-Charpieu ce week-end. La cause, des événements criminels qui se sont multipliés du vendredi 24 avril à ce lundi. Pour rappel, vendredi soir, une passante d’une quarantaine d’années a été blessée par une balle perdue alors qu’elle rentrait chez elle avec ses enfants, au niveau de la rue Sully. Touchée au mollet, elle a été rapidement prise en charge et hospitalisée. Puis, dans la nuit de samedi à dimanche, de nouveaux tirs d’intimidation ont retenti dans le même secteur. Cette fois sans faire de blessé.

    Des bâtiments incendiés, des impacts de balle retrouvés sur les portes d’appartement, le danger est ressenti par les habitants du quartier de Sully. "Il n’y a rien qui va, on a plus confiance", se désole un couple d’habitants , "on se demande si l’on va rester là". "Il ne faut pas renoncer, ça serait les laisser gagner" tempère la maire de la commune Laurence Fautra (LR). Ce mardi, Antoine Guerin, préfet délégué à la sécurité s’est rendu sur place aux côtés des agents mobilisés.

    Les équipes de force de l’ordre ainsi que l’unité de CRS déployée par la préfecture du Rhône il y a quelques jours ont réalisé des opérations de visite des parties communes ce mardi, et ont constaté les dégâts. "Ce sont quelques personnes qui viennent pourrir la vie de ce quartier. C'est le Far West, ça devient tendu pour nos forces de l’ordre" se désole Laurence Fautra.  

    Cet immeuble a été visé par un incendie @RB

    "Le quartier est tenu, il n'est pas abandonné"

    ”L'état est là, c'est inacceptable. Malgré des débordements, le quartier est tenu, il n'est pas abandonné" tente de rassurer le préfet à la sécurité. A noter que ce vendredi 24 avril, date du début des évènements, des policiers ont réalisé une opération de visite des parties communes, aidés par un chien anti-stupéfiants.

    "Nous sommes déterminés à apporter une réponse ferme pour assurer la sécurité des habitants de Décines. La sécurité n'est pas une option, c'est un droit républicain", martèle Antoine Guérin. Le préfet délégué à la sécurité a rappelé que les "patrouilles allaient être multipliées" pour "tenir le terrain" 24 heures sur 24 et qu'un travail d'investigation était mené pour identifier les responsables. Laurence Fautra a salué "un travail commun pour faire en sorte de mettre un terme à tous ces évènements inquiétants. Plus vite on attrapera ces individus, mieux ça sera pour le quartier", conclut l'édile.

    Lire aussi : La Ville de Décines interdit les regroupements sur la voie publique du 1er mai au 30 septembre

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