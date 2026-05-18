Cette année, l'Aïd el-Kébir aura lieu le 27 mai. Plusieurs célébrations seront organisées à Lyon et Villeurbanne.

La date de l'Aïd el-Kébir est désormais connue. Le conseil français du culte musulman a annoncé ce lundi 18 mai que la grande fête musulmane commencera le 27 mai. Comme le veut la tradition, cette dernière devrait durer trois jours, et donc se terminer le 30 mai.

Plusieurs célébrations seront organisées à Lyon et à Villeurbanne. Une prière est prévue à 7 h 15 à la grande Mosquée de Lyon. Pour la mosquée Ottomane, Actu Lyon indique qu'une prière aura lieu le mercredi 27 mai à 7 h 15, au stade des Iris à Villeurbanne.

Très importante pour les musulmans, cette fête intervient le 10e jour du mois de Dhou al-Hijja (12ᵉ mois lunaire), qui tombe cette année le 27 mai.

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