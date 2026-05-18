En raison du mauvais état de ses infrastructures, la ligne de train Moulins-Lyon connaîtra une diminution de fréquence dès lundi 18 mai.

La ligne de train permettant de relier Lyon à Moulins, via Paray-Le-Monial, continue de se dégrader. Alors que cette liaison ne proposait déjà plus que quatre allers-retours quotidiens, l'une des doubles-voies sera condamnée dès ce lundi 18 mai. Pour cause ? Les dégradations constatées sur la double voie entre Gilly-sur-Loire et Paray-Le-Monial, ne permettant plus aux trains de circuler sur cette dernière.

Pour pallier le problème, une voie unique temporaire va être mise en place sur 30 kilomètres sur la voie en meilleure état. Dans le sens Lyon - Moulins, plusieurs trains seront donc contraints d’être détournés par Roanne et Saint-Germain-des Fossés, indique le Progrès. Les quatre allers-retours quotidiens ne pourront donc pas être conservés. Le train conservé devra attendre 57 minutes avant de pouvoir s'engager sur l'axe modifié, allongeant grandement la durée de trajet.

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