Alerte pollution activée à Lyon et dans le Rhône ce lundi : la qualité de l'air se dégrade

Lundi 24 janvier, la préfecture a mis en vigueur l'alerte pollution Information-recommandation dans l'objectif de retrouver un air de meilleur qualité.

Médiocre depuis le début du mois de janvier, la qualité de l'air continue sa longue dégradation à Lyon et dans le département du Rhône. Face à un épisode de pollution de type combustion (polluant PM10) à l'oeuvre sur le bassin lyonnais et le Nord-Isère ce lundi 24 janvier, la préfecture a activé l'alerte de niveau "information- recommandation pour l’ensemble du département du Rhône". Si aucune mesure contraignante n'a été imposée jusqu'ici, il est demandé aux automobilistes de ralentir au volant.

Plusieurs recommandations pour rétablir un air de qualité

Pour les populations vulnérables, il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses (physiques et sportives comme les compétitions), aussi bien en plein air qu’en intérieur. La préfecture précise dans un communiqué que "plusieurs mesures peuvent être prises simplement et concourir au rétablissement d’un air de qualité : arrêter d’utiliser les foyers ouverts d’appoint, les appareils de chauffage au bois d’appoint (inserts, poêles, chaudières installés avant 2000) et les groupes électrogènes ; maîtriser la température de son logement."