Alcool, bars, fêtes... ce qui est autorisé, ou non, pour le réveillon du Nouvel An à Lyon

Cette année encore, le spectre du Covid-19 sera dans toutes les têtes pour ce réveillon du Nouvel An à Lyon. Entre fermetures des bars à 1 heure, interdiction de la vente d'alcool et fêtes privées, Lyon Capitale fait le point sur ce que vous avez le droit de faire, ou non, pour ce passage en 2022.

Contrairement à l'année dernière où les mesures gouvernementales étaient plus contraignantes, ce réveillon de la Saint-Sylvestre est moins soumis aux restrictions en France et à Lyon, où le port du masque vient tout juste de redevenir obligatoire en extérieur. Pour rappel, l'année dernière, un couvre-feu était établi à 20 heures et les bars et restaurants étaient complètement fermés, tandis que le gouvernement recommandait des jauges de six personnes lors de rassemblements privés. Cette année, Jean Castex appelle seulement à la vigilance et rappelle que "moins on est nombreux, moins on prend de risque".

Je peux acheter de l'alcool quand je le souhaite.

Faux. La préfecture a décidé d'interdire la "vente d'alcool à emporter" dans le Rhône du 31 décembre à 17 heures au 2 janvier à midi. Même chose pour la consommation d'alcool dans la rue qui est prohibée aux mêmes horaires. Une décision "nécessaire au bon déroulement des festivités et au respect de la tranquillité publique dans le Rhône et la Métropole de Lyon", au regard des incidents constatés les années précédentes.

Des feux d'artifice vont illuminer le ciel lyonnais

Faux. Lors de son allocution le 17 décembre, Jean Castex invitait les municipalités à annuler toutes les festivités afin d'éviter les rassemblements. C'est donc chose faite entre Rhône et Saône. "La vente, la détention et l’usage sur la voie publique de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 seront également prohibés" détaille la préfecture du Rhône dans un communiqué.

Je peux faire la fête à la maison jusqu'au bout de la nuit

Vrai. Cette année, pas de couvre-feu imposé à Lyon. Il est donc tout à fait possible d'être reçu ou recevoir chez soi plusieurs convives pour fêter le passage en 2022, jusqu'au petit matin si la fièvre du 31 décembre vous prend. Face à l'explosion du nombre de cas, la préfecture appelle toutefois les Lyonnais "à la vigilance et au sens des responsabilités" lors de ce week-end de festivités. Pour mémoire, en 2020, un couvre-feu avait été imposé et le respect d'une jauge de six personnes était vivement recommandé par les autorités. Cette année, rien de tout ça : le gouvernement s'est refusé de donner un chiffre de convives maximum.

Je peux faire la fête dans un bar ou en discothèque

Vrai et... faux. En ce qui concerne les bars et restaurants, une décision préfectorale ordonne à tous les bars et restaurants de Lyon de fermer leur établissement à 1 heure du matin, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2022. Néanmoins, les Lyonnais qui pensaient devoir rester assis lors des 12 coups de minuits peuvent être rassurés : la mesure du gouvernement interdisant la consommation debout dans ce type d'établissement n'entre en vigueur que lundi 3 janvier, pour 3 semaines minimum. En revanche, il ne sera pas possible de danser dans ces lieux, cette activité étant prohibée depuis le début du mois de décembre, tout comme l'ouverture des discothèques qui devront garder leur rideau baissé ce vendredi soir.

Les métros lyonnais sont ouverts toute la nuit

Vrai. Pour les festivités du passage de 2021 à 2022, les quatre lignes du métro lyonnais, mais aussi le funiculaire de Saint-Just circuleront tout au long de la nuit. L'objectif est de "faciliter les déplacements" et "d'inciter le plus grand nombre à emprunter les transports en commun". Un ticket soirée, valable de 19 heures à 4 heures du matin, est disponible au prix de 3,20 euros pour se déplacer sur l'ensemble du réseau TCL dans la nuit du 31 décembre.

