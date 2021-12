Covid-19 à Lyon : des vaccinations nocturnes au Palais des sports de Gerland le 5 et 7 janvier

Le Centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Face à la forte demande de vaccination liée à la dose de rappel et au variant omicron, le Palais des sports de Gerland à Lyon organise deux nocturnes dans son centre de vaccination les 5 et 7 janvier prochains.

Dans le Rhône, au 26 décembre, près de 75 % des habitants possédaient un schéma vaccinal complet. De nombreux Lyonnais font face au manque de disponibilités pour faire leur dose de rappel. Pour répondre à cette demande, deux nocturnes exceptionnelles sont organisées au centre de vaccination du Palais des Sports de Gerland.

En tout, ce sont 1500 créneaux de vaccination Pfizer qui sont mis à la disposition des 12-30 ans de 20 heures à minuit, les mercredi 5 et vendredi 7 janvier. Les Hospices Civils de Lyon orientent vers la plateforme Doctolib.fr pour prendre rendez-vous.

Pour rappel, le centre de vaccination de Gerland continue d'accueillir sans rendez-vous les 65 ans et plus pour leur rappel vaccinal ou leur première injection. Les HCL précisent que les deuxième et troisième injection se font uniquement sur rendez-vous, même pour les seniors.

Le vaccinodrome du Palais des sports de Gerland accueillera aussi à partir de lundi 3 janvier tous les enfants de 5 à 11 ans, dont les parents sont désireux de les faire vacciner. Cette classe est éligible à la vaccination depuis le 22 décembre.

