Covid-19 : seulement trois classes fermées dans l'académie de Lyon

Vendredi 4 mars, l'Académie de Lyon a rendu public un point de situation sur l'épidémie de covid-19 dans ses établissements. La vague semble être passée.

Avec seulement 3 classes fermées, dans des écoles, et 272 élèves positifs au covid-19 dans l'Académie de Lyon, élèves, professeurs et parents peuvent souffler. La 5ème vague du covid-19 avait particulièrement touché les établissements scolaires, et parents d'élèves comme professeurs s'arrachaient les cheveux devant les multiples protocoles. Ce qui avait même déclenché une grève des personnels.

Il y un mois, le 4 février, 19 012 enfants étaient testés positifs au covid-19 et 703 enseignants. Ce qui avait entraîné la fermeture de 922 classes. Au plus fort de la 5ème vague, le 28 janvier, 1472 classes étaient fermées.

Une forte baisse liée à la chute du taux d'incidence, il s'élève à 370 entre le 21 et le 28 février. Un taux au plus bas depuis 3 mois.