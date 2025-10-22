À table
Maxime Barrufaldi lauréat du Bocuse d'Or France 2025
Maxime Barrufaldi (au centre), lauréat du Bocuse d’Or France 2025 @nicorynd

Gueule de bois : Lyon ne défendra pas la France au Bocuse d'Or

  par Guillaume Lamy

    • Maxime Baruffaldi, chef exécutif du campus de Groisy (Haute-Savoie) représentera la France au Bocuse d'Or Europe, avec l'espoir de décrocher une place qualificative pour la finale mondiale à Lyon.

    Ce ne sera donc pas l'étoilé Michelin Gaëtan Gentil (Prairial) qui représentera la France au prochain Bocuse d'Or, le plus important des concours culinaires internationaux, l'événement de référence de la haute cuisine, que d'aucuns surnomment les Jeux Olympiques de la gastronomie.

    Au terme de 4h15 d'épreuve, Maxime Baruffaldi, 31 ans, chef exécutif du campus de Groisy, en Haute-Savoie, remporte la sélection France du Bocuse d'Or. Il rejoint la Team France pour un cycle de deux ans de préparation avant la grande finale mondiale qui se déroulera à Lyon à la fin du mois de janvier 2027, lors du Sirha.

     "J'ai assisté à une sélection France incroyable, avec six candidats talentueux qui ont sorti des plats de très haute qualité, explique Christopher Coutanceau, trois étoiles Michelin à La Rochelle et président d'honneur du Bocuse d’Or France 2025. La cuisson du Saint-Pierre était vraiment réussie, les jurys et moi-même avons été réellement surpris du niveau des candidats et de ce qu'ils ont tous réussi à produire aujourd'hui. Je tiens vraiment à les féliciter car ce n'est jamais facile de travailler sous cette pression, sous les yeux d’autant de chefs de renom, et d'un public engagé. J'ai hâte de pouvoir aider Maxence, le vainqueur, dans sa préparation à la suite de la compétition."

    Lire aussi : Les enjeux géo-touristiques du Bocuse d'Or

     Les deux thèmes majeurs, la mise-en-bouche et le plateau, imposaient aux chefs de travailler le saint-pierre et le champignon de Paris @Nicorynd

    Prochaine étape : le Bocuse d'Or Europe

    Maxime Baruffaldi succède à Paul Marcon, lauréat de la dernière édition du Bocuse d'Or France en 2023, du Bocuse d’Or 2025 et président du jury dégustation cette année. Il représentera de facto la France au Bocuse d'Or Europe qui, c'est inédit, se déroulera en France cette année, à Marseille les 15 et 16 mars 2026.  L'enjeu est de taille : décrocher l'une des 10 places qualificatives pour accéder à la Grande Finale du Bocuse d'Or qui aura lieu en janvier 2027 lors du Sirha Lyon.

    Lire aussi : Team France Bocuse d'Or, véritable arme de soft power

    Le parcours de Maxence Baruffaldi illustre parfaitement la transmission qui caractérise le Bocuse d'Or. Chef exécutif du Campus de Groisy, il a d'abord découvert la compétition de l'intérieur en 2023, en tant que coach d'Édouard Loubet lors de la sélection France. Cette immersion a été le déclic : elle a fait naître en lui l'envie de relever à son tour ce défi. Depuis deux ans, Maxence travaille sans relâche à développer une cuisine sincère et réfléchie, animé par la conviction que l'avenir de la gastronomie repose sur la transparence et le respect du vivant.

    Palmarès complet du Bocuse d'Or sélection France 2025

    Bocuse d’Or France 2025 : Maxence Baruffaldi
    Bocuse d’Argent France 2025 : Vivien Sonzogni
    Bocuse de Bronze France 2025 : Julien Guénee
    Prix du Meilleur Commis : Arthur Fauriel

    Police nationale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : un campement évacué sous les voûtes de Perrache

