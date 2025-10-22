La qualité de l'air restera globalement bonne ce mercredi 22 octobre à Lyon, grâce notamment à des conditions météorologiques favorables à la dispersion des polluants.

Ce mercredi, la qualité de l’air autour de Lyon s’annonce plutôt favorable. D’après Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, les particules PM10 (11 µg/m³) et PM2,5 (7 µg/m³) apparaissent à des niveaux faibles, tandis que le dioxyde d’azote NO₂ atteint 36 µg/m³, un seuil lui aussi contenable.

En revanche, l’ozone O₃ présente un niveau à 56 µg/m³, ce qui pousse l’indice multi-polluants vers la catégorie "moyen".

Le passage de perturbations pluvieuses et un vent modéré contribuent à disperser une bonne partie des polluants classiques.