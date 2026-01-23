Actualité
Le maire de Saint-Etienne Gael Perdriau (Photo : OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Affaire de la sextape : l'ex-maire de Saint-Etienne va être remis en liberté

  • par La Rédaction

    • L'ex-maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, condamné en première instance à quatre ans de prison ferme pour chantage à la sextape, sera rejugé du 8 au 12 juin devant la cour d’appel de Lyon, a appris jeudi l’AFP auprès de cette juridiction.

    Maire de Saint-Etienne et président de sa métropole de 2014 à 2025, Gaël Perdriau (ex-LR), 53 ans, a été incarcéré le 7 janvier à la prison de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. L’élu a démissionné de ses mandats dans les jours qui ont suivi le jugement du 1er décembre dernier le condamnant à cinq ans de prison, dont un avec sursis et cinq ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire.

    A lire aussi : Chantage à la sextape : le maire de Saint-Etienne incarcéré dans l'Ain

    La justice a accédé à la demande de remise en liberté de Gaël Pedriau, selon un de ses avocats interrogé par l’AFP qui ne souhaite toutefois "pas communiquer la date" de sa sortie de l'établissement pénitentiaire où il est placé à l’isolement.

    Malgré ses protestations d'innocence, M. Perdriau avait été reconnu en première instance coupable, tout comme trois anciens membres de son entourage, d'avoir comploté pour filmer le Premier adjoint Gilles Artigues à son insu dans une chambre d’hôtel en compagnie d'un prostitué, d'avoir utilisé cette vidéo intime pour museler ce rival du maire, et d'avoir financé le piège avec des fonds publics.

    Parmi ses trois coaccusés, l'ancien adjoint à l'Éducation Samy Kefi-Jérôme et l'ex-compagnon de ce dernier Gilles Rossary-Lenglet, condamnés à trois ans de prison ferme, ont eux aussi fait appel. Seul l'ancien directeur de cabinet du maire, Pierre Gauttieri, qui a écopé de deux ans de prison ferme, n'a pas interjeté appel.

    à lire également
    Nathalie Perrin-Gilbert
    Municipales 2026 : Kimelfeld apporte son soutien à Nathalie Perrin-Gilbert dans le 4e arrondissement de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Nathalie Perrin-Gilbert
    Municipales 2026 : Kimelfeld apporte son soutien à Nathalie Perrin-Gilbert dans le 4e arrondissement de Lyon 09:30
    Place Bellecour : la Ville de Lyon prévoit de végétaliser la partie nord fin 2026 08:57
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne ce vendredi 08:37
    Affaire de la sextape : l'ex-maire de Saint-Etienne va être remis en liberté 08:22
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    La neige est de retour : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:59
    d'heure en heure
    Police municipale
    Colombiens arrêtés à Lyon : les suspects, soupçonnés d'un meurtre à Ecully, ont été écroués 07:47
    L'OL enchaine à Berne et rejoint les huitièmes de Ligue Europa 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un vendredi pluvieux à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus 07:12
    Gaetan de Sainte-Marie, vice-président de la CPME du Rhône
    "On est sur la corde raide" se désole Gaëtan de Sainte-Marie 07:00
    Kalashnikov - AK47
    Lyon : une arme de guerre découverte dans les parties communes d’un immeuble 22/01/26
    Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard et le maire de Lyon, Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)
    "Morts sur la conscience" : Doucet et Bernard réclament 20 000 euros à Lyon People 22/01/26
    Lyon : Manuel Marielle nommé directeur général de Renault Trucks France 22/01/26
    Bosch ferme son bureau d'études de Vénissieux : une quarantaine d'emplois supprimés 22/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut