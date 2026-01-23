Actualité
Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
Photo d’illustration de chutes de neige. (Photo Paul Terra)

La neige est de retour : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune pour neige et verglas ce vendredi 23 janvier 2026.

    La neige est de retour dans la région. Après plusieurs jours d'accalmie, le froid et les intempéries sont de retour ce vendredi en Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a ainsi placé sept départements de la région en vigilance jaune neige-verglas.

    Il s'agit de la Haute-Loire, de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Une vigilance qui sera valable à partir de 9h ce 23 janvier.

    A noter également que les trois départements alpins de la région, à savoir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, sont une nouvelle fois en vigilance avalanches ce vendredi.

    Police municipale
    Colombiens arrêtés à Lyon : les suspects, soupçonnés d'un meurtre à Ecully, ont été écroués

