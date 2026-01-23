Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune pour neige et verglas ce vendredi 23 janvier 2026.

La neige est de retour dans la région. Après plusieurs jours d'accalmie, le froid et les intempéries sont de retour ce vendredi en Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a ainsi placé sept départements de la région en vigilance jaune neige-verglas.

Il s'agit de la Haute-Loire, de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Une vigilance qui sera valable à partir de 9h ce 23 janvier.

A noter également que les trois départements alpins de la région, à savoir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, sont une nouvelle fois en vigilance avalanches ce vendredi.