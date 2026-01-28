Adolescente torturée à Oullins : détention provisoire requises pour 4 mineurs

Le parquet de Lyon a requis mercredi le placement en détention provisoire de deux filles de 14 ans et d'un couple de 17 ans, suspectés d'avoir séquestré et torturé une adolescente de 15 ans dans un sous-sol.

Il a également requis le placement sous contrôle judiciaire d'un majeur de 19 ans soupçonné d'avoir conduit la victime et certains suspects sur le lieu de la séquestration, à Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon, précise le procureur Thierry Dran dans un communiqué.

Tous seront entendus mercredi par un juge d'instruction saisi d'une enquête pour enlèvement et séquestration avec acte de torture ou de barbarie, notamment, ajoute-t-il. La victime, blessée à la cuisse et souffrant de lacérations dans le dos, a été secourue vers 5h dans la nuit de dimanche à lundi, et les interpellations sont toutes survenues dans la journée de lundi, rappelle le procureur.

Un déchainement de violences

Placée dans un foyer d'Annecy, elle avait accompagné dimanche son ex-petit ami de 17 ans jusqu'à un appartement d'Oullins, avait indiqué mardi à l'AFP une source proche de l'enquête. Dans cet appartement, où se trouvaient trois filles, dont la nouvelle petite amie du garçon, elle a "subi un premier véritable déchaînement de violences" et a été emmenée dans un sous-sol, selon cette source.

Là, l'une des adolescentes lui a planté un couteau dans la cuisse, une autre a aspergé son corps du contenu d'un extincteur, la brûlant gravement, avant que le groupe ne la déshabille et lui entaille le dos à de multiples endroits.

Son téléphone lui a en outre été extorqué par les auteurs. Elle a réussi à s'échapper et a été trouvée par des passants lundi à l'aube, errant ensanglantée dans une rue. Les pompiers l'ont immédiatement prise en charge et transférée à l'hôpital. Des vidéos filmées par les auteurs présumés, qui n'étaient pas connus des services de police, ont été saisies.