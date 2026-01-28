Lyon : un homme entre la vie et la mort après avoir été poignardé en pleine rue

Un homme a été retrouvé ensanglanté dans la rue dans le 7e arrondissement de Lyon mardi soir.

Un homme a été poignardé mardi 27 janvier vers 22 h dans le 7e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères d'actuLyon, l'individu a été retrouvé gisant au sol au 67 rue de Marseille entre la Guillotière et Jean-Macé. Il a été touché par deux coups de couteau au niveau du rein et de la hanche.

Son pronostic vital était engagé lorsqu'il a été transporté à l'hôpital Édouard-Herriot. Aucun témoin n'a pour l'instant été retrouvé. Une enquête a été ouverte.