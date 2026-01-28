Actualité
Séquestrée et torturée, une adolescente retrouvée errante : quatre mineurs interpellés près de Lyon

    • Une adolescente de 15 ans a été séquestrée et sauvagement torturée dans un sous-sol à Oullins, près de Lyon. Quatre mineurs, dont trois filles, ont été interpellés et placés en garde à vue.

    C'est une scène d'horreur qui s'est joué à Oullins. Une adolescente de 15 ans a été séquestrée et violemment torturée dans un sous-sol au sud de Lyon par quatre mineurs, dont trois filles, qui ont été arrêtés lundi, ont indiqué des sources proches de l'enquête.

    La jeune fille, placée dans un foyer d'Annecy, avait accompagné son ex-petit ami de 17 ans jusqu'à Oullins-Pierre-Bénite, dans le Rhône, avant d'y être violemment prise à partie par le garçon et trois de ses amies mineures, qui lui ont infligé d'"horribles sévices", a expliqué une de ces sources confirmant une information révélée par le quotidien Le Progrès.

    L'ex-copain était venu la chercher dimanche dans son foyer d'Annecy, en compagnie d'autres personnes. A Oullins, l'adolescente a été emmenée dans un appartement, avec trois filles de 14 à 17 ans, dont la nouvelle petite amie du garçon. La jeune victime a alors "subi un premier véritable déchaînement de violences", notamment de la part des filles, et a été emmenée dans un sous-sol, selon la même source.

    Brulures et coup de couteau

    Là, l'une des adolescentes lui a planté un couteau dans la cuisse, une autre a aspergé son corps du contenu d'un extincteur, la brûlant gravement, avant que le groupe ne la déshabille et lui entaille le dos à de multiples endroits. Elle a réussi à s'échapper et a été trouvée par des passants lundi à l'aube, errant ensanglantée dans une rue d'Oullins. Les pompiers l'ont immédiatement prise en charge.

    Les policiers ont réussi rapidement à retrouver lundi matin deux des agresseuses dans le logement où l'adolescente avait été emmenée et ont interpellé dans la soirée les deux autres mineurs, dont le garçon, à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Un jeune adulte, qui avait conduit la voiture depuis Annecy, a également été arrêté mais n'est pas impliqué au même degré que les mineurs, selon la source proche de l'enquête.

    Les cinq sont en garde à vue et des vidéos ont été saisies : ils avaient filmé les sévices infligés à la jeune fille. Les quatre adolescents seront présentés mercredi au parquet des mineurs à Lyon, selon les mêmes sources.

    Ils n'ont pas le profil de voyous et ne sont pas connus comme tels des services de police, le quartier où résidaient les jeunes filles à Oullins n'est pas un quartier difficile, a commenté l'une des sources, qui parle d'actes "totalement incompréhensibles" chez ces adolescents, "par leur violence et leur cruauté". La jeune victime est soignée à l'hôpital.

