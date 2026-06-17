Le chauffard qui était rentré dans une voiture de police et avait blessé trois agents le 12 juin dernier a été condamné à vingt mois d'emprisonnement.

Dans la nuit du 11 au 12 juin, trois policiers municipaux avaient été blessés au cours d'un accident survenu à Oullins-Pierre-Bénite. Les agents s'étaient pris de plein fouet un automobiliste qui tentait de leur échapper suite à un refus d'obtempérer. Les trois policiers avaient été transportés à l'hôpital, tandis que les quatre individus à bord de la voiture avaient été interpellés.

Selon les informations du Progrès, les trois passagers auraient été laissés libres. Le conducteur, âgé de 29 ans, aurait quant à lui été présenté en comparution immédiate lundi 15 juin. Il a été reconnu coupable des faits de refus d’obtempérer, rébellion et récidive de conduite sous l’emprise de substances classées comme stupéfiants et condamné à vingt mois d’emprisonnement, dont dix mois avec sursis probatoire pour une durée de deux ans. Le sursis est assorti d’une obligation de soins ainsi que de l’indemnisation des parties civiles.

En parallèle, le chauffard a été privé de son permis de conduire et condamné à payer une amende de 1 000 euros.

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