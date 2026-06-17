Favre Technics, spécialisé dans l'usinage en série de matériaux non ferreux, vient d'acquérir un centre numérique cinq axes pour 200 000 euros.

Favre Technics, entreprise familiale présente depuis plus de 70 ans a dans l'usinage de matériaux tendres et non ferreux (bois, aluminium, stratifiés, plastique techniques) vient de s'équiper d'un centre d'usinage numérique cinq axes. L'investissement s'élève à 200 000 euros. La machine, de marque italienne, CMS, est accompagnée d'un logiciel de programmation dédié.

Jusqu'ici, l'entreprise produisait l'ensemble de ses pièces avec des centres trois et quatre axes, ce qui limitait l'outil à deux ou trois axes de déplacement simultanés. Avec une machine cinq axes, l'outil peut tourner autour de la pièce restée fixe et réaliser des formes que les anciens équipements traitaient au prix de nombreuse reprises. "Les moutons à six pattes sans usinages 5 axes, c'est compliqué. Donc c'est vraiment un plus pour nous" explique Romains Faivre, dirigeant de la société et troisième génération à la tête de l'affaire.

Nouveau centre d'usinage numérique 5 axes installé dans les ateliers de Faivre Technics. @FaivreTechnics

Le dirigeant présente cet achat comme une nécessité dictée par le marché. "Aujourd'hui il n'y a pas un usiner qui n'a pas de centre d'usinage 5 axes, si on ne le fait pas maintenant, on décroche du marché" raconte Romain Faivre à Lyon Capitale. La décision, mûrie depuis quelques années au sein de leur équipe, attendait une occasion : un appareil d'occasion de la marque CMS, que l'entreprise privilégie pour l'ensemble de son parc. Elle s'est présentée ces derniers mois.

L'objectif est commercial. Faivre Technics réalise un chiffre d'affaires compris entre un et deux millions d'euros et vise les deux millions. "Il y a des dossiers qu'on ne pourrait pas prendre sans ce matériel", précise Romain Favre.

De nouveaux objectifs

Ce nouvel équipement vient clore une série d'investissements matériels conséquents : l'atelier de peinture bois a été rénové il y a deux ans pour près d'un million d'euros. "C'était vraiment la clé de voûte du nouveau Favre Technics ce centre d'usinage 5 axes", indique le dirigeant.

Pour le dirigeant l'entreprise, concentre désormais ses efforts sur l'humain. Confrontée à des départs en retraite, elle prépare la transmission de son savoir-faire et accueillera l'an prochain deux alternants, une première dans son histoire.