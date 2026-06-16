Le 10 juin, un homme a été jugé pour avoir suivi, puis blessé, un restaurateur du Beaujolais alors qu'il rentrait à son domicile.

Le 18 septembre dernier, un restaurateur du Beaujolais rentrait tranquillement chez lui après son service du soir, quand il s'est aperçu qu'un homme le suivait. C'est une fois arrivé à son domicile dans la commune de Fleurie que la situation a dégénérée. Selon le Progrès, l'automobiliste qui le suivait ce serait alors arrêté aurait descendu sa vitre et souhaité avoir des explications sur une soit-disant priorité grillée.

L'homme aurait ensuite démarré sa voiture en trombe, blessant le restaurateur alors accoudé à sa fenêtre. Le lendemain, il lui aurait envoyé un message d'excuses, avouant avoir trop bu lors des faits.

Entendu devant le tribunal le 10 juin, le prévenu a été condamné à trois mois de prison avec sursis. Il devra également verser 2 500 euros pour le préjudice corporel et 1 500 euros de frais d'avocat à la victime.

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