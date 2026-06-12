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Sameer Al-DOUMY / AFP

Oullins-Pierre-Bénite : des policiers blessés au cours d'un refus d'obtempérer

  • par Loane Carpano

    • Dans la nuit du 11 au 12 juin, un chauffard refusant d'obtempérer a percuté une voiture de police à Oullins-Pierre-Bénite. Trois agents ont été transportés à l'hôpital.

    Dans la nuit de jeudi 11 à vendredi 12 juin, trois policiers nationaux ont été blessés au cours d'un accident survenu à Oullins-Pierre-Bénite. Selon le Progrès, les faits se seraient déroulés aux alentours de 4 h 30, alors que plusieurs équipages de police intervenaient pour un refus d'obtempérer.

    L'infraction aurait débuté quai de la Libération, à La Mulatière. Rattrapé à hauteur de la rue Yong-Lu, à Oullins, l'automobiliste aurait fait demi-tour dans une impasse avant de percuter de plein fouet l'une des voitures de police qui le traquait.

    Les quatre individus à bord de la voiture ont été interpellés. S'ils ne présentaient aucune blessure, trois policiers souffraient quant à eux de douleurs au haut du corps et aux jambes. Ils ont été transportés à l'hôpital Lyon-Sud en état d'urgence relative.

    Nous ignorons pour l'heure les causes de ce refus d'obtempérer

    Lire aussi : "Je ferais exploser l'établissement" : une alerte à la bombe dans un lycée de Tarare

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