Absence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la COP 30, un message "désastreux" pour les Écologistes

  • par Clémence Margall

    • Le groupe Les Écologistes à la Région Auvergne-Rhône-Alpes dénonce le "mépris" et le "désintérêt" de l’exécutif alors que ce dernier est absent de la COP 30 qui se tient au Brésil.

    Alors que la 30e Conférence des parties sur les changements climatiques (COP) se tient à Bélem, au Brésil, du 10 au 21 novembre, l’absence de l’exécutif régional d’Auvergne-Rhône-Alpes a provoqué la colère du groupe Les Écologistes à la Région.

    Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : les Ecologistes dénoncent les "ingérences réactionnaires" dans les financements régionaux

    La Région "préfère s’afficher auprès de l’ultra-droite américaine la plus réactionnaire"

    Dans un communiqué diffusé ce vendredi, les écologistes pointent notamment du doigt le choix du président de Région, Fabrice Pannnekoucke, de se rendre au Texas le mois dernier. "À l'heure où les scientifiques multiplient les alertes sur le franchissement de points de non-retour climatiques, cette conférence devrait mobiliser l'ensemble des responsables politiques", écrit ainsi le groupe. Et d’ajouter : "Pourtant, le président Fabrice Pannekoucke a préféré privilégier ces derniers jours (du 26 au 30 octobre) un déplacement au Texas, État américain symbole de l'industrie pétrolière et gazière, fief du gouverneur Greg Abbott, très proche de Donald Trump".

    Ainsi, la Région tournerait "délibérément" le dos "aux enjeux environnementaux qui conditionnent notre avenir commun et préfère s’afficher auprès de l’ultra-droite américaine la plus réactionnaire au nom du droit des affaires", tancent encore les écologistes. Un message "désastreux" donc, qui illustrerait "une nouvelle fois le désintérêt et le mépris de l'exécutif régional pour les questions écologiques".

    Par son absence lors de la COP 30, la Région manquerait ainsi "l'opportunité d'une communication pour une fois importante et décisive", tandis que les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes "méritent beaucoup mieux que le camp mortifère des climato-sceptiques de l‘ultra-droite trumpiste", conclut froidement le groupe les Écologistes.

    Lire aussi : La Région Auvergne-Rhône-Alpes signe un accord historique de coopération avec le Texas

