Maison d'arrêt Lyon-Corbas
Wikipedia/JeanBono

Un homme détenu à Lyon Corbas pour avoir tué sa compagne se suicide

  • par la rédaction

    • Un homme détenu à la prison de Lyon Corbas pour le meurtre de sa compagne à Montélimar (Drôme) s’est suicidé.

    Un homme de 61 ans, mis en examen et détenu pour avoir tué à coups de couteau sa compagne fin octobre à Montélimar (Drôme), s'est suicidé en prison, a appris l’AFP ce vendredi auprès de son avocat.

    Le sexagénaire est décédé jeudi à l'hôpital où il se trouvait depuis lundi, après avoir voulu mettre fin à ses jours la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, a indiqué Me Guillaume Fort, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

    Il avait été mis en examen et placé en détention provisoire pour homicide par conjoint pour avoir poignardé à mort sa compagne, âgée de 52 ans, en pleine rue, en milieu de journée. Il s'était ensuite lui-même blessé à l'arme blanche au moment de son interpellation, dans une ville au nord-est de Montélimar, où il avait fui après l'homicide. Mineure, la fille du couple a été placée à l’aide sociale à l’enfance, d’après le Dauphiné Libéré.

    Le nombre de féminicides conjugaux a augmenté de 11 % entre 2023 et 2024 avec 107 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, soit un décès enregistré tous les trois jours.

    Un numéro d'appel national, le 3919, est dédié à l'écoute et à l'orientation des femmes victimes de violences. Appel gratuit et anonyme, le service est accessible 24h/24 et 7j/7.

