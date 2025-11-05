En mission économique aux États-Unis, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a officialisé une coopération inédite avec le Texas qui vise à renforcer les échanges économiques, scientifiques et universitaires entre les deux territoires.

Du 26 au 30 octobre, une délégation régionale conduite par Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est rendue au Texas pour nouer des liens économiques et institutionnels. Le déplacement s’est conclu par la signature, au Capitole d’Austin, d’une proclamation de coopération avec Jane Nelson, secrétaire d’État du Texas.

Cet "accord historique" scelle la volonté partagée de développer des partenariats dans les secteurs de l’énergie, de la mobilité durable, de la santé, du spatial ou encore de la recherche, explique la Région dans un communiqué de presse.

Déjà partenaire de la Pennsylvanie depuis 2006, la Région devient la seule en France à entretenir une coopération officielle avec deux États américains.

La délégation, composée d’entreprises et d’établissements d’enseignement supérieur, a rencontré de grands acteurs texans à Houston et Austin, tels que TotalEnergies ou l’Université du Texas.

"Nos territoires partagent les mêmes valeurs : la volonté de protéger notre économie du dogme décroissant et d’investir massivement dans ce qui fait l’attractivité et la qualité de vie", a souligné Fabrice Pannekoucke. Avec 15 % des entreprises exportatrices françaises et plus de 70 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’étranger, Auvergne-Rhône-Alpes consolide ainsi sa position de moteur industriel et scientifique de la France.