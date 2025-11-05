Actualité
Jane Nelson, secrétaire d’Etat du Texas, et Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo fournie)

La Région Auvergne-Rhône-Alpes signe un accord historique de coopération avec le Texas

  • par La Rédaction

    • En mission économique aux États-Unis, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a officialisé une coopération inédite avec le Texas qui vise à renforcer les échanges économiques, scientifiques et universitaires entre les deux territoires.

    Du 26 au 30 octobre, une délégation régionale conduite par Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s’est rendue au Texas pour nouer des liens économiques et institutionnels. Le déplacement s’est conclu par la signature, au Capitole d’Austin, d’une proclamation de coopération avec Jane Nelson, secrétaire d’État du Texas.

    Cet "accord historique" scelle la volonté partagée de développer des partenariats dans les secteurs de l’énergie, de la mobilité durable, de la santé, du spatial ou encore de la recherche, explique la Région dans un communiqué de presse.

    Déjà partenaire de la Pennsylvanie depuis 2006, la Région devient la seule en France à entretenir une coopération officielle avec deux États américains.
    La délégation, composée d’entreprises et d’établissements d’enseignement supérieur, a rencontré de grands acteurs texans à Houston et Austin, tels que TotalEnergies ou l’Université du Texas.

    "Nos territoires partagent les mêmes valeurs : la volonté de protéger notre économie du dogme décroissant et d’investir massivement dans ce qui fait l’attractivité et la qualité de vie", a souligné Fabrice Pannekoucke. Avec 15 % des entreprises exportatrices françaises et plus de 70 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’étranger, Auvergne-Rhône-Alpes consolide ainsi sa position de moteur industriel et scientifique de la France.

    à lire également
    La Région lance la concertation sur le tramway Crémieu-Lyon via Meyzieu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La Région lance la concertation sur le tramway Crémieu-Lyon via Meyzieu 09:33
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes signe un accord historique de coopération avec le Texas 08:55
    Vente d'alcool après 21h : cette épicerie du 8e arrondissement de Lyon, récidiviste, fermée d'urgence 08:35
    Pollution à Lyon : un air bon à moyen attendu ce mercredi 08:15
    Pompiers et Samu attaqués à Vénissieux : la préfète du Rhône dénonce une "agression inadmissible" 07:58
    d'heure en heure
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance vent violent 07:28
    Lyon soleil
    Un mercredi lumineux à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:14
    Pascal Le Merrer Journées de l'économie
    Unique : trois prix Nobel d'économie à Lyon 07:00
    À Villefranche-sur-Saône, l’usine Blédina fermera ses portes en 2027 04/11/25
    Stérilisation centrale des HCL
    Des agents recrutés "sans CV" à la stérilisation centrale des HCL de Saint-Priest 04/11/25
    Rhône : 146 emplois menacés chez Boehringer Ingelheim, un "démantèlement" pour FO 04/11/25
    Alexandre Vincendet
    Violences urbaines le soir d’Halloween, le maire de Rillieux-la-Pape en appelle à l’État  04/11/25
    Usine Tokai Cobex Vénissieux
    Un capteur de chaleur installé sur l'usine Tokai Cobex à Vénissieux 04/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut