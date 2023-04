À Villeurbanne, des ateliers autour des herbes aromatiques dans les cantines

À compter de la semaine prochaine, la Ville de Villeurbanne met en place des ateliers culinaires avec herbes aromatiques dans ses cantines scolaires.

"Pour poursuivre son engagement en faveur d’une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous, notamment en direction des enfants", la Ville de Villeurbanne a annoncé, vendredi 21 avril, la mise en place de plusieurs animations dans les établissements scolaires.

La première aura lieu jeudi 27 avril, avec des ateliers organisés en présence d'un agriculteur, de parents d'élèves et d'un fournisseur de fruits et légumes de la restauration municipale. L'objectif ? Inviter les enfants à découvrir les saveurs des différentes herbes aromatiques, dont la ciboulette, le persil, la menthe et le thym. La première session se déroulera dans l'établissement Edouard Herriot (104 rue Hyppolyte-Kahn). "Au total, ce sont plus de 9000 enfants qui vont participer à des ateliers d’initiation aux herbes aromatiques", précise la municipalité, qui a tenu à rappeler que la restauration municipale comptait "52% de produits sous signe de qualité et 28% de produits biologiques".

À Lyon, des menus avec viande dans les cantines

À Lyon, c'est un autre sujet qui concerne les cantines scolaires. En février 2021, l'instauration d'un menu unique sans viandes, avec œuf et poisson, dans les cantines des écoles de la Ville de Lyon, avait suscité l'ire de la droite, suivie par le principal agricole du Rhône, la FDSEA et des parents d'élèves.

Dans une décision rendue ce jeudi 23 mars, le tribunal administratif de Lyon a finalement annulé la décision de la Ville de Lyon.