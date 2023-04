Le temps reste doux et sec ce dimanche, avec de possibles averses et davantage de vent en fin de journée.

Les températures de ce dimanche sont fidèles à la saison, à peine 10°C ce matin et jusqu'à 20°C cette après-midi. En matinée, aucune averse n'est prévue mais un front pluvieux et orageux pourrait se former plus tard dans la journée.

Le vent devrait également forcir, avec des rafales à 50 km/h en fin d'après-midi et de possibles averses. La qualité de l'air reste moyenne dans la métropole.