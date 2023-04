OL-OM à Lyon : un match attrayant à regarder ce dimanche

Pour clôturer la 32e journée de Ligue 1, l'OL affrontera l'Olympique marseillais dimanche soir au Groupama Stadium.

La rencontre de demain est attendue. À 20h45 demain, l'Olympique lyonnais affrontera à domicile l'OM, en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Pour le site Olympique et Lyonnais, cette rencontre promet énormément, d'un point de vue historique, sportif et purement technique. L'entraîneur des Lyonnais Laurent Blanc a salué la technique des joueurs marseillais, en soulignant toutefois la capacité de réponse de l'OL : "Ils ont un système fatiguant pour l'adversaire avec des joueurs techniquement au-dessus de la moyenne, mais on a du répondant, même si on sait qu'on est moins impressionnants dans l'impact.”

Des mesures de précaution

De son côté, la préfecture du Rhône a souhaité anticiper l'événement et prendre des mesures d'avant-match, pour prévenir tout incident ou trouble à l'ordre public. "La circulation et le stationnement sur la voie publique seront interdits dimanche 23 avril, pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'OM, ou se comportant comme tel", stipule un communiqué diffusé jeudi 20 avril.



La préfecture a par ailleurs tenu à préciser que "seuls les supporters ayant respecté l'obligation de déplacement collectif en autocar, organisé par le club ou une association de supporters de l'OM, seront autorisés dans le "secteur visiteurs" du Groupama Stadium".