À Vénissieux, plus de 10 kilos de cannabis saisis par la police

Les services de police ont découvert plus de 10 kilos de cannabis dans un appartement de Vénissieux, entre le 9 et le 10 juin dernier.

C'est dans un appartement du quartier des Minguettes, à Vénissieux, que la police a déniché plus de 10 kilos de cannabis et trois kilos d'herbe. Selon des informations du Progrès, la saisie a été opérée en moins de 24 heures, entre le 9 et le 10 juin. Dans un premier temps, 7,4 kilos de résine de cannabis et 1,35 kilo d'herbe ont été découverts dans l'appartement situé au 65 boulevard Lénine.

Le jour suivant, la police a ensuite mis la main sur 2,8 kilos de résine de cannabis, 1,6 kilo d'herbe, 150 g de cocaïne et 200 cachets d'ecstasy, alors que les suspects cachaient des sacs de drogue dans le coffre d'une voiture. Les individus interpellés ont été placés en garde à vue.