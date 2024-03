À Vénissieux, un bébé retrouvé nu et positif à la cocaïne 

Dimanche 18 mars, un bébé abandonné nu par son père a été retrouvé dans une zone industrielle de Vénissieux. Âgé de six semaines, l’enfant était positif à la cocaïne.

La découverte s’est faite dimanche 18 mars à Vénissieux. D’après une information de nos confrères du Progrès, un homme a été aperçu dans les rues de Vénissieux, tenant un bébé nu par les pieds. Dépêché sur place, un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC) a alors découvert dans une zone industrielle, un nourrisson âgé de six semaines. Il a rapidement été pris en charge par les pompiers et emmené à l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron. Ses jours ne sont pas en danger.

Le bébé abandonné après une dispute

Si le bébé ne semblait pas avoir été victime de maltraitance, les examens complémentaires auraient révélé la présence de cocaïne dans le sang de l’enfant. Ses parents, un homme de 50 ans et une femme de 25 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue pour "abandon matériel et moral de mineur." Toujours d’après Le Progrès, le couple serait sans domicile fixe et dépendants aux opiacés. Lors de leur audition, les parents ont avoué que les faits se seraient produits après une dispute, mais la mère réfute toute maltraitance de leur part.

À ce stade de l’enquête, les premiers éléments auraient montré que l’intoxication à la cocaïne du bébé "pourrait avoir été provoquée" par le lait maternel, excluant pour le moment une administration volontaire. Le bébé a pu sortir de l’hôpital et fait l’objet d’une mesure provisoire de placement.