Le projet porté par ICF Habitat a été soutenu à hauteur de 2,2 millions d'euros par la Métropole de Lyon et a permis la rénovation de 402 logements sociaux à Vénissieux.

Des logements qui font peau neuve à Vénissieux. Dans le cadre d'un grand programme de rénovation énergétique, la résidence des Marronniers va être réhabilité par ICF Habitat et avec l'aide de la Métropole de Lyon. Construite en 1970, la résidence comprend 4 bâtiments et 402 logements.

A travers son programme Ecoréno'v, la Métropole de Lyon a ainsi investi 2,2 millions d'euros pour la rénovation de ces logements en poursuivant "son action volontariste pour lutter contre les passoires thermiques et accompagner la rénovation des logements" détaille la collectivité dans un communiqué de presse.

"Améliorer la qualité de vie des habitants"

Ces travaux, qui devraient permettre aux logements d'atteindre un niveau très bas de consommation énergétique sont encore en cours. A l'heure actuelle 97 logements ont été livrés. Ce mercredi, Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, était présent à Vénissieux pour un point d'étape de l'opération. Cette dernière "va permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants et de réduire les charges" a ainsi expliqué Bruno Bernard.

Cette opération d’ampleur, 402 logements, portée par ICF Habitat fait l’objet d’un soutien de 2,2 M€ par la Métropole de Lyon. © Anaïs Mercey – Métropole de Lyon

Les fenêtres PVC vont être remplacées par des menuiseries en bois et alu oscillo-battantes. Des brise-soleil orientable vont être installés et les caves et toitures également mieux isolés. "Les travaux de rénovation dans les logements comprennent la réfection des cuisines, salles de bains, sanitaires, le remplacement des portes palières, de l’interphonie mais aussi la mise en place de robinets thermostatiques" complète la Métropole. A terme, les logements devraient obtenir l'étiquette B en termes de consommation énergétique.