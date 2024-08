Dans la Drôme, la Ville de Valence lance une série d'actions pour ramener la tranquillité en centre-ville, dont la première a eu lieu ce vendredi.

La municipalité annonce mettre en place des actions coup de poing en collaboration avec la police pour restaurer la tranquillité de son centre-ville. Ces actions ciblent notamment les sans-abri, les chiens non-tenus en laisse et les personnes en état d’ivresse sur la voie publique.

Déjà quatre personnes interpellées

Une première opération a donc eu lieu ce vendredi 2 août. Entre 18h et 21h30, 20 policiers municipaux ont patrouillé dans les rues du centre-ville. Des contrôles ont ainsi été effectués sur l'avenue Victor-Hugo, les boulevards Maurice-Clerc et d'Alsace, les rues Pierre-Semard, Madier-de-Montjau et Émile Augier, ainsi que le secteur de la gare. Quatre personnes en état d'ivresse ont été placées en cellule de dégrisement. Le chien de l'un des individus a été placé en fourrière.

Selon la mairie, l'objectif est de ramener la sécurité et la tranquillité en centre-ville. Une façon de répondre aux "nombreuses demandes des commerçants, restaurateurs et hôteliers. Mais aussi de nombreux passants se plaignant de l'occupation abusive continue du domaine public par des individus alcoolisés". Cette initiative fait également suite à un incident tragique survenu le 31 juillet. Un chien domestique avait été mortellement attaqué par le chien sans laisse d’un sans-abri. La victime, une dame de 90 ans, promenait son chien lorsqu'ils ont été agressés.

De nouveaux contrôles sont prévus dans les semaines à venir pour assurer la sécurité et la tranquillité des habitants.

