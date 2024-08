Quatre athlètes de la région lyonnaise vont défendre leur place en voile, athlétisme et football pour cette dernière semaine de jeux.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont débuté avec brio vendredi 26 juillet. Et parmi les 571 athlètes de la délégation française, ils sont près de 40 à venir de Lyon ou à être affiliés à un club de la région lyonnaise. Pour ce dixième jour de compétition, quatre d'entre eux vont concourir en voile, athlétisme et football.

Les Lyonnais se maintiennent

En voile, l'étudiante de l'INSA Louise Cervera continue de porter les couleurs de Lyon. À bord de son dériveur solitaire, elle est arrivée troisième à la course 8 des phases de qualifications ce dimanche. Et l'athlète participe aujourd'hui aux courses 9 et 10 à 12h15 et 13h20 pour accéder à la course pour la médaille du 6 août.

La lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, licenciée au Lyon Athlétisme, participe à 44 ans à ses septièmes Jeux olympiques. Une performance unique pour un athlète français. Après s'être qualifiée ce vendredi, elle jouera la finale du lancer de disque à 20h35 contre la Moldavie, la Croatie et l'Allemagne.

Côté football, la demi-finale du tournoi hommes se déroulera ce lundi. Les joueurs de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette et Rayan Cherki affronteront l'Egypte aux côtés des bleus à 21 heures. Ils tenteront ainsi de décrocher une place en finale contre le Maroc ou l'Espagne.

Pour rappel, les basketteuses lyonnaises Gabby Williams, Marine Fauthoux et Marine Johannès jouaient contre l'Australie ce dimanche. Pour leur dernier match du tour préliminaire, les bleues ont perdu 79 à 72. Elles se sont toutefois qualifiées pour les quarts de finale du 7 août.

Lire aussi :