Le 22 août 2022, deux adolescents de 15 et 17 ans trouvaient la mort sur les quais de Saône à Lyon, fauchés sur leur trottinette. Presque deux ans après, Laure Cédat, la mère de la jeune Iris, l’une des victimes de l’accident déplore un aménagement provisoire du quai Joffre (2e arrondissement) trop dangereux.



Cela fera deux ans, le 22 août prochain, que les deux adolescents, Iris et Warren, ont trouvé la mort quai Maréchal Joffre, fauchés sur leur trottinette. Interrogée par Lyon Capitale, la mère de la jeune Iris, se dit "très en colère", quant à l'aménagement provisoire du quai Joffre, dans le 2ème arrondissement de Lyon. " Il y a un aménagement provisoire depuis début 2024, on a déjà trois accidents. IIs ont un quota de perte ou quoi, je ne comprends pas ? C’est difficilement supportable. Ils sont en pleine connaissance de ce qui se passe et rien n’est fait. Ils savent que les voies mixtes sont accidentogènes et continuent malgré tout d’en créer”, déplore Laure Cédat. "Les voies mixtes bus-vélo sont une incohérence, elles sont dangereuses et tout le monde le sait. Les bus roulent 25 % plus vite qu'ailleurs", ajoute-t-elle. Et de conclure :" les élus évoquent l'accident quand ça les arrange et quand ça les dérange, ils n'en parlent plus".

Depuis 2017, 20 accidents se sont produits sur les quais Tilsitt et Joffre. Ce secteur est l'un des plus accidentogènes de la Métropole.

Temporairement réaménagé avec un séparateur central et limité à 30 km/h, le très accidentogène quai Tilsitt/Joffre dans le 2e arrondissement de Lyon doit être revu pour sécuriser notamment les déplacements des cyclistes et trottinettes. Trois scénarios ont été retenus par les services de la Métropole de Lyon et sont soumis à l'avis des Grands Lyonnais. Les deux scénarios permettant de sécuriser les déplacements des mobilités douces suppriment inévitablement le stationnement sur le quai. Ce qui n’est pas au goût de Pierre Oliver, le maire du 2ème arrondissement de Lyon.



Pierre Oliver choisit le scénario sans stationnement

Selon Le Progrès, dans un courrier adressé à Fabien Bagnon, le vice-président (EELV) de la Métropole en charge des mobilités actives, l’édile du 2e arrondissement, Pierre Oliver, se prononce sur le futur aménagement des quais Tilsitt et Joffre. "Je n’aime aucun des trois scénarios mais si je devais en choisir un, je donne ma préférence au scénario n° 2.", a-t-il écrit.

Ce n’est pas la première fois que l’élu LR conteste l’aménagement du quai. Dans un autre courrier transmis en janvier dernier à Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, la patron de la droite lyonnaise estime que "le séparateur est très dangereux". Et de demander : "de retirer cet aménagement dans les plus brefs délais [...]" ; "de remettre en place les deux voies de circulation", et ce "sans supprimer de stationnement", "d'aménager une piste cyclable sécurisée, dédiée aux modes doux, séparée de la voie de bus". Pierre Oliver estime en effet que l'aménagement actuel "n'est ni satisfaisant pour les cyclistes puisque très dangereux ni pour les habitants qui ont des difficultés à sortir et rentrer de chez eux".

Selon le calendrier de la concertation, la conception du projet sera soumis pour avis conforme à la Préfecture au deuxième semestre de cette année. Le 27 septembre prochain, une réunion publique se tiendra à l'Université Catholique de Lyon pour présenter le scénario retenu.