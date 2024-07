Près de Valence, la police saisit 330 kilos de résine de cannabis 

Deux individus, un homme et une femme, ont été arrêtés par la police le 5 juillet pour trafic de stupéfiants. 330 kilos de résine de cannabis ont été saisis.

Après l’ouverture d’une enquête menée sous commission rogatoire par les services de police en 2023 concernant un trafic de stupéfiants, un individu était identifié et suspecté d’importer des produits stupéfiants depuis l’Espagne. Le 5 juillet, ce dernier, accompagné de sa femme, a été arrêté près de Valence, dans la Drôme, alors pris en flagrant délit d’importation de drogues.

Âgés de 26 et 28 ans, l’homme et la femme, tous les deux défavorablement connus des services de police, ont été placés en garde à vue. L’enquête permettait également l’importante saisie de 330 kilos de résine de cannabis. Ils ont été présentés à un juge d’instruction ce mardi 9 juillet, mis en examen et placés en détention provisoire.