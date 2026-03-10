Le Salon du 2 Roues de Lyon bat un nouveau record d'affluence

Le Salon du 2 Roues de Lyon a établi un nouveau record d'affluence pour sa 33e édition.

Nouveau record d'affluence pour le Salon du 2 Roues de Lyon. Pour sa 33e édition, l'évènement désormais incontournable affiche une fréquentation en progression de 8,5 % par rapport à l'édition précédente. Le salon aura ainsi accueilli 187 500 visiteurs pendant quatre jours.

Une journée record a également été établie le samedi avec plus de 69 900 visiteurs. L'évènement lyonnais est désormais un incontournable européen qui s'installe confortablement à l'agenda des passionnés et des acteurs du deux-roues après l'EICMA de Milan.

Cette année, plusieurs marques avaient profité du rendez-vous pour annoncer quelques nouveautés, notamment des coloris exclusifs à la France chez BMW, ou encore des changement de grilles tarifaires chez Suzuki ou Triumph qui doivent affronter une concurrence chinoise de plus en plus féroce.

La 34e édition se tiendra du 11 au 14 février 2027.