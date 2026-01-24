Près de Lyon, la préfecture interdit un rassemblement de "drifteurs"

En d’autres termes, c’est la fluidité du trafic qui va jouer sur les émissions totales,

Prévu ce samedi 24 novembre , un rassemblement automobile non autorisé à été interdit par la préfecture du Rhône.

La préfecture du Rhône a préféré limiter les dégâts. Des centaines d'amateurs de drifts avaient prévu de se retrouver autour de Lyon ce samedi 24 janvier, pour un événement automobile non autorisé, ont rapporté nos confrères du Progrès. Diffusé sur les réseaux sociaux, l'événement appelait les amateurs de cette pratique consistant à enchaîner les dérapages a prendre le contrôle d'un espace public, généralement le parking d'un centre commercial. Le tout sous les yeux d'un public, rassemblé sans autorisation ni encadrement. Les organisateurs gardent généralement le lieu inconnu, ne le dévoilant qu'au dernier moment.

Face à l'ampleur de l'appel mené sur les réseaux sociaux, la Préfète de région Fabienne Buccio a pris un arrêté préfectoral interdisant tout rassemblement automobile dans le département du Rhône de ce vendredi 23 janvier 18h au dimanche 25 janvier à 8h.

De leur côté, les autorité dénoncent ces rassemblements illégaux qui donnent trop souvent lieu "à des troubles importants à l’ordre public et à la sécurité publique".

800 voitures et 3000 personnes dans l'Ain

Le 15 novembre dernier, un événement de ce type avait déjà dégénéré dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Au total, 800 voitures et 3000 personnes étaient présentes sur place. Malgré l'absence de blessés, les images des dérapages frôlant le public de très près ont fait le tour des réseaux sociaux. Une enquête avait alors été ouverte pour les dégradations constatées sur les véhicules de police présents sur place, mais aussi pour violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique.