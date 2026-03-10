Givors : une bagarre au collège Paul-Vallon, des enseignants exercent leur droit de retrait

Une violente bagarre entre deux collégiennes a dégénéré en mouvement de foule ce mardi matin au collège Paul-Vallon de Givors, blessant trois membres du personnel éducatif.

Ce mardi 10 mars vers 10 heures, deux collégiennes de 15 et 12 ans se sont violemment battues pendant la récréation dans l'établissement du quartier des Bans. Le mouvement de foule qui a suivi a blessé le CPE et deux assistants d'éducation, qui se sont rendus à l'hôpital pour se faire soigner et faire constater leurs blessures indiquent nos confrères du Progrès.

Une enquête a été ouverte par le commissariat de Givors. À l'issue d'un échange avec la direction, les enseignants ont décidé d'exercer leur droit de retrait et les cours de l'après-midi ont été annulés, avec une sortie des élèves encadrée par les forces de l'ordre.

Une représentante du directeur académique du Rhône s'est rendue sur place dans la foulée, accompagnée de deux agents de l'équipe mobile académique de sécurité. La reprise des cours est prévue jeudi 12 mars, après une journée banalisée ce mercredi. Le maire de Givors, Mohamed Boudjellaba, s'est déplacé dans l'après-midi pour condamner les violences et apporter son soutien à l'équipe éducative.