Actualité
Collège Paul Vallon à Givors. @Google Maps.

Givors : une bagarre au collège Paul-Vallon, des enseignants exercent leur droit de retrait

  • par NC

    • Une violente bagarre entre deux collégiennes a dégénéré en mouvement de foule ce mardi matin au collège Paul-Vallon de Givors, blessant trois membres du personnel éducatif.

    Ce mardi 10 mars vers 10 heures, deux collégiennes de 15 et 12 ans se sont violemment battues pendant la récréation dans l'établissement du quartier des Bans. Le mouvement de foule qui a suivi a blessé le CPE et deux assistants d'éducation, qui se sont rendus à l'hôpital pour se faire soigner et faire constater leurs blessures indiquent nos confrères du Progrès.

    Une enquête a été ouverte par le commissariat de Givors. À l'issue d'un échange avec la direction, les enseignants ont décidé d'exercer leur droit de retrait et les cours de l'après-midi ont été annulés, avec une sortie des élèves encadrée par les forces de l'ordre.

    Une représentante du directeur académique du Rhône s'est rendue sur place dans la foulée, accompagnée de deux agents de l'équipe mobile académique de sécurité. La reprise des cours est prévue jeudi 12 mars, après une journée banalisée ce mercredi. Le maire de Givors, Mohamed Boudjellaba, s'est déplacé dans l'après-midi pour condamner les violences et apporter son soutien à l'équipe éducative.

    à lire également
    Delphine Briday
    Municipales à Lyon : "La mairie a continué à servir les plus riches", déplore Delphine Briday (LO)

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Delphine Briday
    Municipales à Lyon : "La mairie a continué à servir les plus riches", déplore Delphine Briday (LO) 19:00
    Givors : une bagarre au collège Paul-Vallon, des enseignants exercent leur droit de retrait 18:47
    un motard au salon du 2 Roues à Lyon en 2025
    Le Salon du 2 Roues de Lyon bat un nouveau record d'affluence 18:39
    À Lyon, Georges Képénékian organise un "anti-meeting" pour "casser le duel Doucet-Aulas" 18:21
    Photo d'illustration DZ Mafia. (Photo MIGUEL MEDINA / AFP)
    Opération contre la DZ Mafia : un avocat lyonnais a été arrêté 18:14
    d'heure en heure
    Élections municipales : tous les candidats dans la métropole de Lyon 17:26
    Municipales : toutes les propositions des candidats sur la culture 16:55
    Les bugnes lyonnaises de mars : l'actualité politique vue par Jibé 16:21
    tour de fourviere
    Fourvière : le chantier du siècle pour sauver les quatre tours de la basilique 15:51
    Auvergne-Rhône-Alpes : l'intérim en baisse sur l'année 2025 par rapport à 2024 15:30
    Suisse séquestré pour des cryptomonnaies : douze personnes inculpées à Lyon 15:29
    Municipales à Lyon : Grégory Doucet s'engage à végétaliser "toutes les rues où cela est possible" 15:21
    Véronique Sarselli
    Collèges, mobilités : Véronique Sarselli se déplaçait à Mions ce lundi 14:50
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut