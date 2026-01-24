Tiago Rodrigues, le patron du Festival d’Avignon, revient sur le plateau du théâtre de la Croix-Rousse afin de présenter sa dernière création, By Heart.

Particulièrement après sa nomination, en juillet 2021, à la tête du Festival d’Avignon (devenant le premier artiste étranger – il est portugais – à en prendre la direction), Tiago Rodrigues a été invité sur toutes les grandes scènes de notre métropole.

On a ainsi pu voir de nombreux spectacles qu’il a écrits et/ou mis en scène : La Cerisaie avec Isabelle Huppert au TNP, Dans la mesure de l’impossible et Iphigénie aux Célestins ainsi qu’Antoine et Cléopâtre au théâtre de la Croix-Rousse. Où fut aussi repris (co-accueilli avec le théâtre du Point-du-Jour) la saison dernière son spectacle emblématique et dérangeant : Catarina et la beauté de tuer des fascistes.

Et c’est encore au théâtre de la Croix-Rousse qu’il présentera By Heart, sa dernière création, qui fonctionne sur un registre beaucoup plus intime et personnel. L’un des plus grands succès de l’édition 2023 du Festival d’Avignon…

Tout commence avec Tiago Rodrigues seul sur le plateau. Chaque soir, il invite dix personnes du public à le rejoindre pour apprendre un poème soigneusement choisi. Pourquoi ce texte-là en particulier ? La réponse va tenir dans un emboîtement d’histoires, qui commence par celle, particulièrement émouvante, de sa grand-mère. Cette dernière, sur le point de devenir aveugle, lui demanda un texte à mémoriser. Il lui apporta un poème fameux, le Sonnet 30 de William Shakespeare.

Ce choix nous mène vers des figures littéraires qui, pour s’affranchir d’une censure ou préserver la vie des textes, ont appris des œuvres par cœur (une pratique fréquente pour les écoliers d’autrefois, qui a presque totalement disparu aujourd’hui).

Il propose une expérience poétique d’une rare portée : retenir un texte à plusieurs, garder les mots gravés en soi, seul espace inviolable qui permet la lutte contre l’oubli et l’obscurantisme. En Avignon, le public, ému, s’est levé à chaque fin de représentation.

By Heart – Du 27 au 31 janvier au théâtre de la Croix-Rousse