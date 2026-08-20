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Dans le parc naturel du Haut-Jura, un plan pour protéger le lynx boréal été imaginé. (Crédit : DR)

Dans le parc naturel du Haut-Jura, des panneaux routiers pour protéger les lynx 

  • par Meline Vert

    • À partir de septembre, une signalisation routière spécialement consacrée au lynx boréal va être expérimentée sur plusieurs routes à la croisée du Doubs, du Jura et de l’Ain. L’objectif : réduire les collisions avec les véhicules, première cause de mortalité connue de cette espèce protégée.

    Un panneau triangulaire bordé de rouge, mais avec une silhouette inhabituelle en son centre: celle d’un lynx. Dès septembre, les automobilistes pourront croiser cette nouvelle signalisation sur plusieurs routes du Haut-Jura entre le Doubs, le Jura et l’Ain. L’État lance une expérimentation destinée à limiter les collisions routières avec le félin, particulièrement présent dans le massif jurassien.

    Le nouveau dispositif sera installé jusqu’en octobre sur plusieurs tronçons de routes nationales, notamment les N5 et N57, mais aussi sur des routes départementales situées dans le périmètre du Parc naturel régional du Haut-Jura. Un panneau réglementaire A15b, habituellement utilisé pour signaler la présence d’animaux sauvages, sera décliné sous différentes formes, avec notamment des indications sur l’étendue de la zone concernée ou des vitesses conseillées. 

    Une vingtaine de collisions chaque année

    L’enjeu est important pour la conservation de l’espèce. Une vingtaine de collisions impliquant des lynx sont détectées chaque année en France, précise le communiqué gouvernemental. Sur la dernière décennie, les accidents routiers constituent ainsi la première cause de mortalité connue du félin, devant les destructions illégales et les conséquences du manque de brassage génétique. Pour une population déjà réduite, la disparition d'un seul animal peut fragiliser toute l’espèce. Le massif jurassien concentre à lui seul près de 80 % de la population française de lynx, un territoire éminemment stratégique pour la préservation de l'espèce. 

    Malgré l’extension de son aire de répartition depuis le Jura, le lynx boréal reste classé "en danger" sur la liste rouge nationale des espèces menacées. A noter qu’en France, près de 15% des mammifères sont menacés de disparition. Les collisions avec l’animal à fourrure sont d’autant plus difficiles à éviter qu’il, disposant d’un vaste domaine vital, traverse régulièrement les infrastructures routières. 

    Trois ans d'expérimentation prévus

    Pour le bureau interministériel chargé de cette installation, ces panneaux ne constituent qu’une première étape. Le dispositif doit être évalué pendant trois ans, notamment pour mesurer la réaction des automobilistes et déterminer s’il permet effectivement de réduire le nombre de collisions. En fonction des résultats, la signalisation pourrait ensuite être déployée plus largement. Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) est chargé de cette évaluation qui, à terme, déterminera l’évolution ou l’arrêt de l’expérimentation.

    Lire aussi : À une heure de Lyon, ce parc propose de marcher sur les traces des dinosaures

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