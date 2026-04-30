Face à la hausse du prix du carburant, la compagnie aérienne Transavia a annoncé annuler plusieurs de ses vols entre mai et juin. L'aéroport de Lyon pourrait bien être concerné.

En raison du conflit au Moyen-Orient et de ses répercussions sur le prix du carburant, la compagnie aérienne low-cost Transavia, annule plusieurs de ses vols prévus entre mai et juin. Si la compagnie ne souhaite pas préciser combien de vols sont supprimés par aéroport, cette dernière affirme à nos confrères du Progrès, en annuler 2%. A noter que Transavia effectue de nombreuses liaisons au départ et à l'arrivée de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry.

Les clients concernés ont reçu un SMS individuel les informant de l'annulation de leur trajet. Ces derniers pourront choisir de reporter leur vol sans frais, ou d'obtenir un remboursement total de leur billet.

Les suppressions concerneraient principalement des destinations "loisirs et affinitaires" et des vols programmés en milieu de semaine.

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