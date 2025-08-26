Plusieurs syndicats du réseau TCL appellent à la grève le 8 septembre à Lyon et dans la métropole. Ils jugent insuffisante l’augmentation salariale accordée lors des négociations annuelles.

La rentrée s’annonce compliquée pour les usagers des transports lyonnais. Un préavis de grève a été déposé pour le 8 septembre par la CGT, la CFDT, l’Unsa et FO. Le mouvement, annoncé sur BFM Lyon par Ludovic Rioux (CGT 69), devrait toucher l’ensemble du réseau TCL ainsi que les agences commerciales.

A travers ce mouvement de grève, les syndicats dénoncent notamment les négociations annuelles obligatoire. La direction a accordé une augmentation de 1 %, loin des 7 % réclamés par les syndicats. Ces derniers dénoncent une revalorisation "insuffisante" face à l’inflation.

Le mouvement est pour l’instant non reconductible. Mais la CGT prévient : d’autres actions pourraient suivre si les discussions restent au point mort.