Une erreur de date s'est glissée dans la plaque informative installée par la Ville de Lyon, lors de la commémoration de la Libération.

C'est une erreur qui n'est pas passée inaperçue. Sur le panneau informatif installé sur la place Bellecour ce mercredi 3 septembre à l'occasion de la commémoration de la Libération de Lyon, une erreur dans le texte a fait tiquer les Lyonnais.

"Ici nous commémorons la Libération de Lyon. Le 3 septembre 1945, la 1ère Division Française Libre franchit le pont de l'Homme de la Roche et rejoint la place des Terreaux. Après de longs mois d'occupation, de répression, de rationnement, Lyon est libérée", ont-ils pu lire sur ce panneau.

Seulement, Lyon n'a pas été libéré le 3 septembre 1945, comme indiqué, mais le 3 septembre 1944, un an plus tôt. Les plaques avec la coquille ont été rapidement enlevées, une fois l'erreur relevée par la mairie. Auprès du Progrès, la Ville a expliqué que l'erreur provenait de la direction de la communication externe.

Lire aussi : Les 80 ans de la libération de Lyon : le récit des derniers jours