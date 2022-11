À Lyon, un téléphone volé caché dans le plâtre du suspect

Deux suspects ont été interpellés pour le vol d'un téléphone portable dans le Vieux Lyon samedi 12 novembre. L'un d'entre eux l'avait dissimulé dans son plâtre.

Deux hommes ont été interpellés le 12 novembre vers 13h45 par la police alors qu'ils rôdaient autour d'usagers du funiculaire, dans le Vieux Lyon. Dans une file d'attente, l'un d'eux avait en effet été surpris en train de mettre la main dans la poche de veste d'une personne et d'y dérober un objet. Les policiers avaient alors interpellé les deux hommes, et retrouvé dans le plâtre de l'un d'eux un smartphone. Les suspects ont malgré tout nié les faits. Présentés au parquet de Lyon le 14 novembre et jugés en comparution immédiate, ils ont été condamnés à 4 et 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol aggravé.