Une illustratrice lyonnaise dessine des expressions françaises

La Lyonnaise Alexandra s'inspire des expressions françaises pour les illustrer et les décliner sur des affiches et tote-bags.

"Lâcher la grappe", "langue de vipère", "prendre le melon", "en faire tout un fromage"... La richesse de la langue française offre un nombre incalculable d'expressions idiomatiques populaires, étranges, étonnantes voire drôles. La lyonnaise Alexandra s'est lancée à la conquête des expressions françaises en les illustrant.

"Le projet a grandi à travers l'idée de faire redécouvrir la langue française" Alexandra, illustratrice

La dessinatrice témoigne de sa passion : "J'ai toujours beaucoup dessiné et l'idée d'illustrer des expressions françaises m'est venu un peu par hasard. Quand on regarde l'expression au sens figuré c'est assez drôle, comme pédaler dans la semoule". La férue de dessins a surtout repris son coup de crayon pendant le premier confinement. Son expression favorite ? "Avoir le cœur sur la main". Même si pour l'heure Alexandra n'a pas de boutique, la jeune Lyonnaise suit une formation dans le but d'utiliser des logiciels d'illustration. Passée par les universités de Lyon 1 et 2, Alexandra souhaite devenir illustratrice à "plein temps et sortir une BD avec des expressions", confie-t-elle.

L'illustratrice de 27 ans conçoit des affiches et des tote-bags qu'elle met en vente sur son site internet.