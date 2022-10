La SPA de Lyon organise ses portes ouvertes

Les 8 et 9 octobre, la SPA organise ses journées portes ouvertes pour encourager l'adoption dans ses établissements, dont celui de Lyon Marennes.

Samedi 8 octobre dans la matinée, 14 chats et chatons ont été adoptés au refuge de Lyon Marennes. L'établissement de la SPA organise régulièrement des journées portes ouvertes le temps d'un week-end. C'est le cas les samedi 8 et dimanche 9 octobre, où l'établissement prévoit d'accueillir de futures familles adoptantes, toujours plus nombreuses, pour ses chiens et chats. A la rentrée, les adoptions ont effectivement repris à la hausse à la SPA, après un été marqué par de nombreux abandons.

Au programme, différentes animations sont prévues tout le week-end, dont des démonstrations de dog dancing, la vente de produits de toilettage, ainsi qu'une tombola géante avec plusieurs lots à gagner.