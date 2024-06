Lyon : un rassemblement en soutien à la Palestine ce samedi place Bellecour

Illustration manifestation Palestine. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Un nouveau rassemblement en soutien au peuple palestinien est organisé ce samedi après-midi à Lyon, place Bellecour.

Après les bombardements à Rafah, les manifestations en soutien au peuple palestinien se sont multipliées cette semaine. Ce samedi après-midi dès 15h, un rassemblement est organisé sur la place Bellecour à Lyon, a annoncé le collectif Collectif 69 de Soutien au Peuple Palestinien. Ce rassemblement a été déclaré et autorisé par la préfecture du Rhône.

Le 30 mai dernier, 200 personnes ont défilé à Lyon (selon la préfecture), malgré l'interdiction préfectorale. 107 personnes ont écopé d'une amende pour "participation à une manifestation interdite".

Le mot d'ordre : cessez-le-feu

Le collectif demande "plus que jamais" un cessez-le-feu , des sanctions contre Israël et notamment la reconnaissance de "l'Etat de Palestine". Il s'agit du premier rassemblement lyonnais autorisé et déclaré depuis l'intervention du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou sur LCI, le 30 mai dernier.

Une intervention qui a indigné une partie de la population française et qui a provoqué un rassemblement d'environ 2500 personnes devant les locaux de la chaîne à Paris.