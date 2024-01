Pic de pollution à Lyon : le parti communiste demande la gratuité des transports en commun

En période de pic de pollution, les communistes de Lyon revendiquent la gratuité des transports en commun de la métropole de Lyon. Une pratique courante dans plusieurs agglomérations françaises en cas de forte pollution atmosphérique.

Afin de "limiter la circulation automobile, et donc les émissions de particules fines

responsables de ces épisodes dangereux pour la santé", les communistes de Lyon

demandent la mise en place de la gratuité totale des transports en commun

dans toute la métropole lyonnaise, sur les réseaux TCL et TER. Dans un communiqué diffusé cet après-midi, le parti communiste lyonnais affirme vouloir "poursuivre le combat pour le libre accès aux transports en commun, à la fois pour protéger notre environnement, et pour assurer à chaque personne le droit à la mobilité".

"Protection de l'environnement" et "droit à la mobilité"

Le parti cite plusieurs agglomérations ayant adopté cette mesure lors d'épisodes de pollution. Parmi elles, Lille, Le Havre, Avignon, Nice, Mulhouse, Rouen, Strasbourg...Ainsi que cinq agglomérations de plus de 100 000 habitants. "Clermont-Ferrand a décidé de la gratuité le week-end, tandis que Rouen et Nantes la testent, affirment les signataires. Permettre à toutes et tous de prendre les transports librement en cas de pollution constituerait une première étape et un signe fort d’engagement en faveur d’une meilleure qualité de l’air".

Ce week-end, en raison du pic de pollution qui a fait l'objet d'une alerte activée par la préfecture du Rhône, Sytral Mobilité a activé son Tick'air. Le ticket est proposé pour 3 euros par jour et disponible dans tous les points de vente TCL, à bord des bus ou encore via l'application TCL E-Ticket. À Lyon, ce dispositif est activé dans les 24 heures suivant le déclenchement d'une alerte pollution.