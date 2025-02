Chaufferies au bois dans la Métropole de Lyon : le pari risqué des écologistes

Yannick Jadot et Bruno Bernard à la chaufferie de Surville à Lyon. (Photo Romain Doucelin / Hans Lucas via AFP)

Pour développer leur réseau de chaleur urbain, les écologistes de la Métropole de Lyon s’appuient principalement sur les chaufferies au bois. Une source d’énergie tendance mais dont le caractère renouvelable tend à être contesté.

Le 8 janvier, la Métropole de Lyon a déclaré renoncer à construire l’une des plus grandes chaufferies au bois de France entre Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon. Le projet était fermement contesté par les habitants. Pour alimenter son nouveau réseau de chaleur urbain Saône-Yzeron sur les communes de Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune, Craponne et Lyon (géré par une délégation de service public estimée à 200 millions d’euros), elle indique avoir identifié à la place “un potentiel important de chaleur fatale produite par un industriel à Collonges-au-Mont-d’Or”. Le procédé consiste à récupérer les calories produites à l’occasion d’un procédé industriel. C’est le site de chimie Solvay qui permettra aux habitants des communes de se raccorder au réseau.

Un dossier politique ?

L’annonce intervient à trois semaines du scrutin municipal anticipé à Francheville convoqué après la démission du maire, Michel Rantonnet. Le dossier est ainsi devenu politique en raison de la candidature de la vice-présidente de la Métropole chargée du tourisme, Hélène Duvivier. Cette qui a échoué à la troisième place de scrutin dit avoir payé une campagne anti-écolo. Le timing était-il opportun pour les verts ? La candidate ne croit pas “en ces calculs politiques”. “Je n’étais pas favorable à cette chaufferie depuis le début, je ne vois pas ce que j’y gagne”, précise-t-elle. Le vice-président chargé de l’énergie, Philippe Guelpa-Bonaro, indiquait au moment de nos sollicitations par la voix du service communication de la Métropole qu’il ne souhaitait pas nous éclairer afin de “ne pas interférer avec les élections”.