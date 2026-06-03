Rhône : le département lance sa campagne de fauchage

Le département du Rhône lance sa campagne de fauchage des routes. Cinquante agents et 36 tracteurs sont mobilisés pour entretenir 3 000 km de voirie.

Dans une volonté d'entretenir et sécuriser les routes, le département du Rhône a lancé mi-mai, sa campagne de fauchage, lorsque la hauteur d'herbe atteint 40 centimètres. Concrètement, ce dispositif consiste à "faucher et débroussailler la végétation devenue trop gênante pour le bon fonctionnement de la route", précise le communiqué.

La collectivité explique mettre en œuvre cette opération dans un but de protection des usagers. Le fauchage permet également de "favoriser l'écoulement des eaux, le fonctionnement et la pérennité des infrastructures, de préserver l'environnement et d'assurer la propreté des bords de route".

3 étapes de fauchage

Ce dispositif est mis en oeuvre en régie par les centres techniques routiers du département. La priorité est mise sur les routes présentant une chausse étroite. A noter que cette campagne de fauchage s'opère en trois étapes. D'abord "la coupe de sécurité", sur une largeur d'un mètre afin de marquer les limites de la chaussée. Celle-ci peut-être complétée, uniquement pendant l'été par une deuxième étape qui concerne l'accotement, le fossé, ainsi que le talus. Enfin, la "coupe complémentaire" qui permet de dégager les fossés, nettoyer les talus, et tailler les haies.

Pour rappel, cette campagne de fauchage annuelle mobilise 50 agents sur le département du Rhône, répartis dans 17 centres routiers, et équipés de 36 tracteurs épareuses. 3 000 kilomètres de routes sont ainsi entretenues.