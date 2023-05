Alors que la caravane du service national universel (SNU) s'installe à Lyon vendredi 26 mai, l'intersyndicale appelle à un carnaval populaire pour protester contre la "militarisation de la jeunesse".

"Non à la soumission de la jeunesse", "non à la remise en cause des droits des travailleurs", "non au SNU", l'intersyndicale dénonce la mise en place d'un service national universel pour les jeunes. Lancé en 2019 par l'Etat, ce dispositif permet aux jeunes âgés entre 15 et 17 ans, de participer à un séjour de cohésion d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement sur la base du volontariat. Alors que le nombre de volontaires s'accroît considérablement dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, (+27% en un an), l'intersyndicale revendique l'abandon du SNU.

Carnaval populaire à Lyon

Plusieurs organismes appellent également à faire un "grand carnaval populaire" à partir de 20 heures à Lyon, à quelques jours de la manifestation nationale prévue le 6 juin prochain. Les syndicats et groupes de gauche invitent notamment les manifestants à venir déguisés et à défiler dans les rues de Lyon : "retrouvons nous dans les rues pour chanter, danser, faire de la musique et défiler. Faisons résonner notre rage de vivre et notre volonté de construire un nouveau monde", indique les collectifs dans un communiqué.