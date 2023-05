Deux jours après un 1er-Mai "réussi", l’intersyndicale “toujours unie” appelle à une nouvelle 14e journée de manifestation à Lyon le 6 juin.

La quatorzième journée de mobilisation de l’intersyndicale contre la réforme des retraites se tiendra le mardi 6 juin à Lyon. Une date qui est loin d’avoir été choisie au hasard, l’Assemblée nationale devant examiner deux jours plus tard un texte de loi porté par le groupe Liot, visant à abroger la réforme des retraites.

Lire aussi :

Pour Sonia Paccaud, représentante CFDT du Rhône, cette date a été choisie “en cohérence avec le calendrier de l’Assemblée” pour envoyer "un message assez fort au gouvernement”. Une réunion de l’intersyndicale du Rhône est d’ailleurs prévue le vendredi 5 mai, afin de préparer la manifestation du 6 juin prochain.

Mobiliser encore plus le 6 juin

Deux jours après un 1er-Mai présenté comme "réussi", malgré les dégâts très importants enregistrés au passage du cortège, Sonia Paccaud espère “voir toujours plus de monde pour la mobilisation du 6 juin”. La secrétaire générale de la CFDT reconnaît toutefois “être consciente que les nombreuses mobilisations font perdre du pouvoir d’achat aux personnes en grève”.

Lundi à Lyon, la manifestation organisée le jour de la fête des Travailleurs a “dépassé les chiffres du dernier rassemblement unitaire de l’intersyndicale”. D’après les chiffres communiqués par la préfecture du Rhône et les syndicats, entre 17 000 et 45 000 personnes ont ainsi défilé entre la place Jean-Jaurès et la place Bellecour.

Lire aussi :