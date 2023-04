6 500 volontaires pour les séjours du SNU en Auvergne-Rhône-Alpes

Cette année, ils sont 6 500 volontaires à s'être inscrits au programme du service national universel (SNU) dans la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

La région académique Auvergne-Rhône-Alpes accueille cette année 6 500 volontaires pour les séjours organisés dans le cadre du service national universel (SNU), un dispositif lancé en 2019 pour développer l'engagement de la jeunesse. Le SNU dans la région connaît un regain de popularité, avec une hausse de 27 % par rapport à 2022, où ils étaient au nombre de 5 100 volontaires. "Je ne doute pas que les séjours permettront à l’ensemble de ces jeunes de se sentir acteurs de leur citoyenneté et leur donneront envie de poursuivre leur engagement par la suite", se réjouit Olivier Dugrip, recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et de l’académie de Lyon.

Trois séjours organisés en avril, juin et juillet

Les jeunes français, garçons et filles âgés uniquement entre 15 et 17 ans ont la possibilité de participer à des séjours de deux semaines - compatible avec la scolarité - entre avril, juin et juillet. La première session, déjà commencée, du 9 au 21 avril, a permis d'accueillir 1 200 jeunes. Les deux autres séjours ont lieu du 11 au 23 juin, puis du 4 au 16 juillet, dans les 12 départements de la région, Ain, Allier, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et Haute-Savoie.

Durant les séjours, les jeunes participeront à des activités renforçant "la cohésion, l'autonomie et l'engagement : sport, journées sécurité intérieure, temps de démocratie interne", et d'autres encore. A cela s'ajoutent des ateliers "Banque de France" pour permettre aux jeunes d'apprendre à gérer un budget, évaluer un crédit bancaire, à participer à des "jeux immersion handicap" dans le Rhône, ainsi que d'autres activités selon les centres.

Le SNU, c'est quoi ?

Le service national universel s'adresse à tous les jeunes français, garçons et filles entre 15 et 17 ans. Il comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement sur la base du volontariat, entre 16 et 25 ans. Plus de détails sur le site du gouvernement.

